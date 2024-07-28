В течение суток, 28 июля, оккупационные войска рф несколько раз били по Днепропетровщине. В результате вражеских атак ранены несколько человек, среди них дети. Об этом заявил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает УНН.

Детали

Враг не прекращает террор мирного населения Никопольщины. Утром в райцентре из-за артобстрела пострадали 8 человек. Среди них - 2 ребенка, 1-летняя девочка и 10-летняя. Также пострадали трое мужчин и столько же женщин в возрасте от 22 до 75 лет - рассказал Лукашук.

Всего, по его словам, по району было более десятка атак. Оккупанты били дронами-камикадзе и артиллерией по Никополю, Покровской, Мировской и Марганецкой громадам.

В результате атак повреждены 13 многоэтажек, уничтожены автомобиль и 3 микроавтобуса, задело хлебный киоск, административное здание, частное предприятие, инфраструктуру, 2 авто, линии электропередачи и газопроводы.

Зеленодольскую громаду, что на Криворожье, враг атаковал беспилотниками. Повреждена АЗС. Произошло возгорание в гараже и заброшенном доме. Огонь чрезвычайники укротили. Главное - обошлось без пострадавших - подытожил глава ДОР.

Війська рф поцілили у дві багатоповерхівки в Нікополі: постраждали двоє дітей