россияне увеличили количество авиаударов в Херсонской области, утром сбросили 11 КАБов - ОВА

Российские войска продолжают разрушать социальную инфраструктуру Херсонской области, только с утра выпустив 11 управляемых бомб. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в субботу, пишет УНН.

оккупанты продолжают уничтожать социальную инфраструктуру в Херсонской области, увеличивая количество авиаударов. С утра россияне сбросили 11 управляемых авиабомб на правобережную часть области - написал Прокудин в Telegram.

Под обстрел, по его словам, попали 6 населенных пунктов: Берислав, Новоберислав, Костырка, Приднепровское, Велетенское и Кизомыс.

"К счастью, обошлось без жертв, однако есть существенные разрушения", - указал Прокудин.

По данным Прокудина, досталось учебным заведениям в Бериславе и селе Велентенское Белозерской громады после попадания российских КАБов.

россияне утром ударили КАБами по Херсонской области, за сутки в регионе трое раненых - ОВА