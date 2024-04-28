россияне утром ударили КАБами по Херсонской области, за сутки в регионе трое раненых - ОВА

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 20 населенных пунктов, в том числе нанесли ракетный удар по Херсону, в частности, попав в высшее учебное заведение, объект критической инфраструктуры, 3 человека ранены. Сегодня утром враг ударил КАБами по двум районам. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Кизомыс, Днепровское, Янтарное, Михайловку, Станислав, Новокаиры, Казацкое, Берислав, Гавриловку, Береговое, Токаревку, Новоберислав, Костырку, Приднепровское, Велетенское, Антоновку, Инженерное, Садовое, Молодежное.

Враг в полдень ударил ракетой по Херсону, а сегодня на рассвете нанес авиационный удар КАБами по Бериславскому и Херсонскому районам - написал Прокудин в Telegram.

В Херсоне россияне ракетой всадили по учебному заведению, без пострадавших

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 2 многоэтажки и 8 частных домов. Были зафиксированы попадания в высшее учебное заведение, объект критической инфраструктуры, сельхозпредприятие, хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения", - указал Прокудин.