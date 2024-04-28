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росіяни вранці вдарили КАБами по Херсонщині, за добу у регіоні троє поранених - ОВА

росіяни вранці вдарили КАБами по Херсонщині, за добу у регіоні троє поранених - ОВА

Київ • УНН

 • 43040 перегляди

Російські війська обстріляли 20 населених пунктів у Херсонській області, в тому числі завдали ракетного удару по Херсону, в результаті якого постраждали університет та об'єкти інфраструктури, 3 людини отримали поранення.

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 20 населених пунктів, у тому числі завдали ракетний удар по Херсону, зокрема, поціливши у вищий навчальний заклад, об'єкт критичної інфраструктури, 3 людей поранено. Сьогодні вранці ворог вдарив КАБами по двох районах. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

Зі слів Прокудіна, минулої доби противник обстрілював Кізомис, Дніпровське, Янтарне, Михайлівку, Станіслав, Новокаїри, Козацьке, Берислав, Гаврилівку, Берегове, Токарівку, Новоберислав, Костирку, Придніпровське, Велетенське, Антонівку, Інженерне, Садове, Молодіжне.

Ворог опівдні вдарив ракетою по Херсону, а сьогодні на світанку наніс авіаційний удар КАБами по Бериславському і Херсонському районах

- написав Прокудін у Telegram.

У Херсоні росіяни ракетою вгатили по закладу освіти, без постраждалих27.04.24, 15:11 • 44339 переглядiв

російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Були зафіксовані влучання у вищий навчальний заклад, об’єкт критичної інфраструктури, сільгосппідприємство, господарські будівлі, гараж та приватні автомобілі.

"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", - вказав Прокудін.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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