росіяни збільшили кількість авіаударів на Херсонщині, зранку скинули 11 КАБів - ОВА
Київ • УНН
російські окупанти продовжують руйнувати соціальну інфраструктуру Херсонщини, випустивши 11 керованих бомб по 6 населених пунктах, пошкодивши навчальні заклади у Бериславі та селі Велетенське.
Російські війська продовжують руйнувати соціальну інфраструктуру Херсонської області, лише з ранку випустивши 11 керованих бомб. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у суботу, пише УНН.
окупанти продовжують нищити соціальну інфраструктуру на Херсонщині, збільшуючи кількість авіаударів. Від ранку росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину області
Під обстріл, з його слів, потрапили 6 населених пунктів: Берислав, Новоберислав, Костирка, Придніпровське, Велетенське та Кізомис.
"На щастя, обійшлося без жертв, однак є суттєві руйнування", - вказав Прокудін.
За даними Прокудіна, дісталося навчальним закладам у Бериславі та селі Велентенське Білозерської громади після влучання російських КАБів.
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