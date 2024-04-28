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росіяни збільшили кількість авіаударів на Херсонщині, зранку скинули 11 КАБів - ОВА

росіяни збільшили кількість авіаударів на Херсонщині, зранку скинули 11 КАБів - ОВА

Київ • УНН

 • 22340 перегляди

російські окупанти продовжують руйнувати соціальну інфраструктуру Херсонщини, випустивши 11 керованих бомб по 6 населених пунктах, пошкодивши навчальні заклади у Бериславі та селі Велетенське.

Російські війська продовжують руйнувати соціальну інфраструктуру Херсонської області, лише з ранку випустивши 11 керованих бомб. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у суботу, пише УНН.

окупанти продовжують нищити соціальну інфраструктуру на Херсонщині, збільшуючи кількість авіаударів. Від ранку росіяни скинули 11 керованих авіабомб на правобережну частину області

- написав Прокудін у Telegram.

Під обстріл, з його слів, потрапили 6 населених пунктів: Берислав, Новоберислав, Костирка, Придніпровське, Велетенське та Кізомис.

"На щастя, обійшлося без жертв, однак є суттєві руйнування", - вказав Прокудін.

За даними Прокудіна, дісталося навчальним закладам у Бериславі та селі Велентенське Білозерської громади після влучання російських КАБів.

росіяни вранці вдарили КАБами по Херсонщині, за добу у регіоні троє поранених - ОВА28.04.24, 09:25 • 43040 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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