россияне утром ударили по Торецку в Донецкой области: двое раненых

Российские войска сегодня утром нанесли удар по Торецку в Донецкой области, ранены двое горожан, которые шли к источнику набрать питьевой воды, сообщили в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"12 августа 2024 года, около 10:00, оккупационная армия рф обстреляла из артиллерии город Торецк. Осколочные ранения живота и бедер получили двое горожан, которые шли к источнику набрать питьевой воды. Женщина 50 лет и 56-летний мужчина эвакуированы и доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в прокуратуре в соцсетях.

Также в ведомстве предоставили дополнительную информацию о вражеском обстреле Украинска, о котором сообщалось ранее сегодня.

Донеччина: ворог обстріляв Українськ, вбив двох і поранив людину, за добу 2820 російських ударів

"В полдень враг ударил артснарядами по городу Украинск. В результате попадания средств поражения по жилой застройке получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, две женщины 58 и 61 лет. Во время атаки они находились на улице. Кроме того, получил минно-взрывную травму и ранение грудной клетки 44-летний мужчина - он госпитализирован", - отметили в прокуратуре.

В населенных пунктах, как указано, повреждены частные и многоквартирные жилые дома.

Осуществляются досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).