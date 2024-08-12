россияне утром ударили по Торецку в Донецкой области: двое раненых
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Торецк, ранив двух людей у источника воды. В Украинске погибли две женщины, один мужчина ранен. Повреждены жилые дома.
Российские войска сегодня утром нанесли удар по Торецку в Донецкой области, ранены двое горожан, которые шли к источнику набрать питьевой воды, сообщили в Донецкой областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
"12 августа 2024 года, около 10:00, оккупационная армия рф обстреляла из артиллерии город Торецк. Осколочные ранения живота и бедер получили двое горожан, которые шли к источнику набрать питьевой воды. Женщина 50 лет и 56-летний мужчина эвакуированы и доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в прокуратуре в соцсетях.
Также в ведомстве предоставили дополнительную информацию о вражеском обстреле Украинска, о котором сообщалось ранее сегодня.
Донеччина: ворог обстріляв Українськ, вбив двох і поранив людину, за добу 2820 російських ударів12 августа 2024, 10:15 • 33055 просмотров
"В полдень враг ударил артснарядами по городу Украинск. В результате попадания средств поражения по жилой застройке получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, две женщины 58 и 61 лет. Во время атаки они находились на улице. Кроме того, получил минно-взрывную травму и ранение грудной клетки 44-летний мужчина - он госпитализирован", - отметили в прокуратуре.
В населенных пунктах, как указано, повреждены частные и многоквартирные жилые дома.
Осуществляются досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).