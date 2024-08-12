Донецкая область: враг обстрелял Украинск, убил двух и ранил человека, за сутки 2820 российских ударов

В Донецкой области российские войска обстреляли Украинск, 2 человека погибли и 1 ранен. За прошедшие сутки в регионе враг попал по 9 населенным пунктам, ранены 10 мирных жителей. Об этом сообщили в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и в ГУНП в области, пишет УНН.

2 человека погибли и 1 ранен в результате обстрела Украинска. Около полудня россияне открыли по городу артиллерийский огонь - повредили 2 пятиэтажки - написал Филашкин в Telegram.

По его словам, от Украинска до фронта - менее 10 километров. "Город в зоне поражения различного оружия. Оставаться там - опасно!" - подчеркнул глава ОВА.

По словам Филашкина, за минувшие сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

В целом, как указали в полиции Донецкой области, в регионе за прошедшие сутки зафиксировано 2820 российских ударов, ранены 10 мирных жителей. "Враг атаковал 9 населенных пунктов: города Константиновка, Краматорск, Курахово, Новогродовка, Покровск, поселок Нью-Йорк, села Гришино, Константиновка, Ровно. Разрушениям подверглись 52 гражданских объекта", - сообщили в полиции в соцсетях и перечислили:

Краматорск российские войска накрыли из "Смерчей" - ранили 8 мирных жителей. Повреждены 2 многоэтажных и 24 частных дома, магазины, АЗС, автомобили.

Из ствольной артиллерии оккупанты ударили по Курахово. В результате обстрела ранен человек, разрушены 2 дома.

В селе Константиновка россияне попали дроном по жилому сектору - травмировали гражданское лицо.

Шесть ракет из ЗРК "С-300" враг направил на Покровск, разрушениям подверглись инфраструктурные объекты.

По Ровно и Гришино войска рф выпустили 4 ракеты "С-300" - повредили предприятия.

В результате артиллерийских обстрелов разрушены четыре дома в Константиновке, два повреждены в Новогродовке.

рф обстріляла 14 населених пунктів Донеччини: 4 загиблих, 12 поранених