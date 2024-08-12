Донецкая область: враг обстрелял Украинск, убил двух и ранил человека, за сутки 2820 российских ударов
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Украинск в Донецкой области, погибли 2 человека, 1 ранен. За минувшие сутки враг атаковал 9 населенных пунктов региона, ранив 10 мирных жителей.
В Донецкой области российские войска обстреляли Украинск, 2 человека погибли и 1 ранен. За прошедшие сутки в регионе враг попал по 9 населенным пунктам, ранены 10 мирных жителей. Об этом сообщили в понедельник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и в ГУНП в области, пишет УНН.
2 человека погибли и 1 ранен в результате обстрела Украинска. Около полудня россияне открыли по городу артиллерийский огонь - повредили 2 пятиэтажки
По его словам, от Украинска до фронта - менее 10 километров. "Город в зоне поражения различного оружия. Оставаться там - опасно!" - подчеркнул глава ОВА.
По словам Филашкина, за минувшие сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
В целом, как указали в полиции Донецкой области, в регионе за прошедшие сутки зафиксировано 2820 российских ударов, ранены 10 мирных жителей. "Враг атаковал 9 населенных пунктов: города Константиновка, Краматорск, Курахово, Новогродовка, Покровск, поселок Нью-Йорк, села Гришино, Константиновка, Ровно. Разрушениям подверглись 52 гражданских объекта", - сообщили в полиции в соцсетях и перечислили:
- Краматорск российские войска накрыли из "Смерчей" - ранили 8 мирных жителей. Повреждены 2 многоэтажных и 24 частных дома, магазины, АЗС, автомобили.
- Из ствольной артиллерии оккупанты ударили по Курахово. В результате обстрела ранен человек, разрушены 2 дома.
- В селе Константиновка россияне попали дроном по жилому сектору - травмировали гражданское лицо.
- Шесть ракет из ЗРК "С-300" враг направил на Покровск, разрушениям подверглись инфраструктурные объекты.
- По Ровно и Гришино войска рф выпустили 4 ракеты "С-300" - повредили предприятия.
- В результате артиллерийских обстрелов разрушены четыре дома в Константиновке, два повреждены в Новогродовке.
рф обстріляла 14 населених пунктів Донеччини: 4 загиблих, 12 поранених9 августа 2024, 07:27 • 29711 просмотров