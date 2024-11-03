россияне усилили контрдиверсионные мероприятия в Бердянске после атак на порт
Киев • УНН
В Бердянске российские оккупанты усилили контроль за автомобилями, прохожими и их телефонами после ударов по инфраструктуре местного порта.
российские войска проводят массовые проверки и рейды во временно оккупированном Бердянске Запорожской области после ударов по портовой инфраструктуре. Об этом в воскресенье сообщили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
После недавних ударов по инфраструктуре порта оккупанты провели рейд в окрестностях Бердянска, пытаясь найти украинских наводчиков среди местных жителей. Враг до сих пор не осознает, что каждый украинец на временно оккупированной территории стремится к освобождению родного края
Сообщается, что в районе порта оккупанты увеличили количество проверок автомобилей и прохожих. Особое внимание уделяют проверке телефонов и наличию российских паспортов.
Центр национального сопротивления подчеркивает: эти меры не принесут оккупантам результата. Силы обороны будут продолжать уничтожать врага везде - и на передовой, и в тылу.
Украинские дроны атаковали порт Бердянска: что происходит в городе31 октября 2024, 08:41 • 53377 просмотров