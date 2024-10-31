Украинские дроны атаковали порт Бердянска: что происходит в городе

Украинские дроны в четверг утром атаковали порт в временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Оккупанты признали попадание, говорят об атаке на местную оккупационную администрацию. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

С шести утра Бердянск атакуют наши дроны. Основной удар в районе порта. Над портом визуально заметен дым от большого пожара. Большое количество скорых и пожарных - написал Андрющенко в Telegram.

Кроме того, по его словам, местная оккупационная администрация мало что впервые признала попадание, сообщает об атаке помещения самой администрации в городе.

Кроме того, по некоторым районом исчезло электроснабжение, а работа официальных бюджетных органов отменена.

«Наконец, доброе утро из оккупации», - добавил Андрющенко.

Напомним

Во временно оккупированном Бердянске ГУР и местное движение сопротивления уничтожили железнодорожный мост, который российские оккупанты использовали для перевозки военных грузов.