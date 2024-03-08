ukenru
Рубрики
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

россияне усилили ИПСО по дискредитации Коордштаба по вопросам обращения с пленными

россияне усилили ИПСО по дискредитации Коордштаба по вопросам обращения с пленными

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 12:25  •  11163 просмотра

Read in English

россияне активизировали дезинформационные кампании с целью дискредитации украинского Координационного центра по вопросам обращения с военнопленными, распространяя ложные заявления о выкупе пленных украинских солдат за деньги.

российская пропаганда активизировала информационно-психологические операции для  дискредитации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Спекулируют на теме украинских военнопленных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Коордштаб.

Усилились российские информационно-психологические операции, одной из целей которых является дискредитация Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

- говорится в сообщении.

В частности, россияне спекулируют на теме якобы возможности "выкупа" украинских защитников из российского плена за деньги или внесения пленного военнослужащего в вымышленные "списки на обмен". 

В Кордштабе отмечают, что злоумышленники регулярно пытаются ввести в заблуждение родных и близких защитников, мошенническим способом выманивая у них средства якобы за возвращение пленных из вражеской неволи. 

Правоохранители отслеживают и задерживают преступников, однако мошенники продолжают находить новых жертв среди семей пленных воинов. 

Призываем быть осторожными при общении с анонимными лицами, доверять только официальной информации от уполномоченных украинских учреждений и не поддаваться на враждебные провокации

- указали в Координационном штабе.

"Враг распространяет ИПСО о наступлении на севере. Реальной угрозы нет" - начальник Сумской ГВА14 февраля 2024, 08:41 • 23902 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
  •  34425 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
  •  36318 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
  •  46177 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
  •  68118 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  62202 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  106854 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
07.03.24  •  108876 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
07.03.24  •  108052 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
07.03.24  •  109164 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  130516 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
россияне усилили ИПСО по дискредитации Коордштаба по вопросам обращения с пленными

россияне усилили ИПСО по дискредитации Коордштаба по вопросам обращения с пленными

  •  11163 просмотра
На Буковине мужчины с топорами напали на работников ТЦК: полиция задержала подозреваемых

На Буковине мужчины с топорами напали на работников ТЦК: полиция задержала подозреваемых

  •  10428 просмотра
Цены на нефть стабильны на фоне сигналов о снижении процентных ставок в США и ЕС

Цены на нефть стабильны на фоне сигналов о снижении процентных ставок в США и ЕС

  •  11705 просмотра
Чехия собрала достаточно денег для покупки первой партии артснарядов для Украины - Фиала

Чехия собрала достаточно денег для покупки первой партии артснарядов для Украины - Фиала

  •  13725 просмотра
Расстрелял украинского военнопленного: сообщено о подозрении "штурмовику V"

Расстрелял украинского военнопленного: сообщено о подозрении "штурмовику V"

  •  11392 просмотра
Специалисты Минобороны собрали на Харьковском направлении 55 тонн металлолома от остатков российской военной техники

Специалисты Минобороны собрали на Харьковском направлении 55 тонн металлолома от остатков российской военной техники

  •  14261 просмотра
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Эксклюзив

  •  46177 просмотра
4,5 млрд евро от ЕС в марте и снятие блокады на границе с Польшей: Стефанчук переговорил с вице-президентом Еврокомиссии

4,5 млрд евро от ЕС в марте и снятие блокады на границе с Польшей: Стефанчук переговорил с вице-президентом Еврокомиссии

  •  15687 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  71652 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

  •  68118 просмотра

Популярные

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  71652 просмотра
ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"

ПВО ночью уничтожила 33 из 37 БпЛА типа "Shahed"

  •  36063 просмотра
Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом

Байден во время выступления перед Конгрессом призвал поддерживать Украину во время выступления перед Конгрессом

  •  103840 просмотра
НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины

НАПК усиливает сотрудничество со швейцарскими институтами: возвращение активов в поддержку Украины

  •  66200 просмотра
В феврале полиция Киева изъяла 85 единиц нелегального оружия и 10 000 патронов

В феврале полиция Киева изъяла 85 единиц нелегального оружия и 10 000 патронов

  •  45423 просмотра

Публикации

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

  •  71652 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

  •  68118 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  140379 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  145976 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  174974 просмотра

россияне усилили ИПСО по дискредитации Коордштаба по вопросам обращения с пленными

россияне активизировали дезинформационные кампании с целью дискредитации украинского Координационного центра по вопросам обращения с военнопленными, распространяя ложные заявления о выкупе пленных украинских солдат за деньги.

Война •   •  11163 просмотра
россияне усилили ИПСО по дискредитации Коордштаба по вопросам обращения с пленными

На Буковине мужчины с топорами напали на работников ТЦК: полиция задержала подозреваемых

В Черновицкой области двое мужчин напали на бойцов сил территориальной обороны, пытаясь переехать автомобилем военнослужащих и нанося им удары топорами, повредив их автомобиль.

Криминал и ЧП •   •  10428 просмотра
На Буковине мужчины с топорами напали на работников ТЦК: полиция задержала подозреваемых

Цены на нефть стабильны на фоне сигналов о снижении процентных ставок в США и ЕС

Цены на нефть остались практически неизменными, поскольку инвесторы взвешивали потенциальное будущее снижение процентных ставок в США и Европе.

Экономика •   •  11705 просмотра
Цены на нефть стабильны на фоне сигналов о снижении процентных ставок в США и ЕС

Чехия собрала достаточно денег для покупки первой партии артснарядов для Украины - Фиала

Чешская Республика вместе с партнерами собрала средства для закупки первой партии из 300 000 артиллерийских снарядов для Украины.

Война •   •  13725 просмотра
Чехия собрала достаточно денег для покупки первой партии артснарядов для Украины - Фиала

Расстрелял украинского военнопленного: сообщено о подозрении "штурмовику V"

Российскому военнослужащему дмитрию курашову из подразделения "Шторм-V" сообщено о подозрении за убийство украинского военнопленного.

Война •   •  11392 просмотра
Расстрелял украинского военнопленного: сообщено о подозрении "штурмовику V"

Специалисты Минобороны собрали на Харьковском направлении 55 тонн металлолома от остатков российской военной техники

Специалисты Минобороны собрали 55 тонн металлолома из остатков российской военной техники в Харьковской области, который будет доставлен на базу в Полтавской области для дальнейшей переработки.

Война •   •  14261 просмотра
Специалисты Минобороны собрали на Харьковском направлении 55 тонн металлолома от остатков российской военной техники

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Сотрудник полиции якобы унижал школьников в Черновцах, заставляя их выполнять физические упражнения, что побудило Офис Омбудсмена запланировать внеплановый мониторинговый визит в гимназию на следующую неделю.

Общество •   •  46177 просмотра
Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

4,5 млрд евро от ЕС в марте и снятие блокады на границе с Польшей: Стефанчук переговорил с вице-президентом Еврокомиссии

Спикер Руслан Стефанчук выразил надежду на получение 4,5 млрд евро из 50-миллиардной программы ЕС для Украины в марте во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

Экономика •   •  15687 просмотра
4,5 млрд евро от ЕС в марте и снятие блокады на границе с Польшей: Стефанчук переговорил с вице-президентом Еврокомиссии

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Два народных депутата от партии "Слуга народа", члены Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поставили под сомнение новую прозрачную систему закупок продовольствия для Вооруженных сил Украины, несмотря на их сомнительные связи с пророссийскими деятелями и компаниями.

Война •   •  71652 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

В январе 2024 года правоохранители провели обыски по делу контракта со "Львовским арсеналом" и объявили пять подозрений. УНН пообщался с фигурантом дела - Хорошаевым

политика •   •  68118 просмотра
Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть