россияне усилили ИПСО по дискредитации Коордштаба по вопросам обращения с пленными

российская пропаганда активизировала информационно-психологические операции для дискредитации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Спекулируют на теме украинских военнопленных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Коордштаб.

Усилились российские информационно-психологические операции, одной из целей которых является дискредитация Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными - говорится в сообщении.

В частности, россияне спекулируют на теме якобы возможности "выкупа" украинских защитников из российского плена за деньги или внесения пленного военнослужащего в вымышленные "списки на обмен".

В Кордштабе отмечают, что злоумышленники регулярно пытаются ввести в заблуждение родных и близких защитников, мошенническим способом выманивая у них средства якобы за возвращение пленных из вражеской неволи.

Правоохранители отслеживают и задерживают преступников, однако мошенники продолжают находить новых жертв среди семей пленных воинов.

Призываем быть осторожными при общении с анонимными лицами, доверять только официальной информации от уполномоченных украинских учреждений и не поддаваться на враждебные провокации - указали в Координационном штабе.

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