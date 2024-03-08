россияне усилили ИПСО по дискредитации Коордштаба по вопросам обращения с пленными
Киев • УНН
россияне активизировали дезинформационные кампании с целью дискредитации украинского Координационного центра по вопросам обращения с военнопленными, распространяя ложные заявления о выкупе пленных украинских солдат за деньги.
российская пропаганда активизировала информационно-психологические операции для дискредитации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Спекулируют на теме украинских военнопленных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Коордштаб.
Усилились российские информационно-психологические операции, одной из целей которых является дискредитация Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
В частности, россияне спекулируют на теме якобы возможности "выкупа" украинских защитников из российского плена за деньги или внесения пленного военнослужащего в вымышленные "списки на обмен".
В Кордштабе отмечают, что злоумышленники регулярно пытаются ввести в заблуждение родных и близких защитников, мошенническим способом выманивая у них средства якобы за возвращение пленных из вражеской неволи.
Правоохранители отслеживают и задерживают преступников, однако мошенники продолжают находить новых жертв среди семей пленных воинов.
Призываем быть осторожными при общении с анонимными лицами, доверять только официальной информации от уполномоченных украинских учреждений и не поддаваться на враждебные провокации
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