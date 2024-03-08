росіяни посилили ІПСО з дискредитації Коордштабу з питань поводження з полоненими
Київ • УНН
росіяни активізували дезінформаційні кампанії з метою дискредитації українського Координаційного центру з питань поводження з військовополоненими, поширюючи неправдиві заяви про викуп полонених українських солдатів за гроші.
російська пропаганда активізувала інформаційно-психологічні операції для дискредитації Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Спекулюють на темі українських військовополонених. Про це УНН повідомляє із посиланням на Коордштаб.
Посилилися російські інформаційно-психологічні операції, однією з цілей яких є дискредитація Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими
Зокрема, росіяни спекулюють на темі нібито можливості "викупу" українських оборонців з російського полону за гроші або внесення полоненого військовослужбовця у вигадані "списки на обмін".
У Кордштабі наголошують, що зловмисники регулярно намагаються ввести в оману рідних та близьких оборонців, шахрайським способом виманюючи в них кошти нібито за повернення полонених з ворожої неволі.
Правоохоронці відстежують та затримують злочинців, проте шахраї продовжують знаходити нових жертв серед родин полонених воїнів.
Закликаємо бути обережними при спілкуванні з анонімними особами, довіряти лише офіційній інформації від уповноважених українських установ і не піддаватися на ворожі провокації
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