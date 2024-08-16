россияне уничтожили уникальную "зеленую школу" в Херсонской области: под повторный удар рф попали спасатели
Киев • УНН
Российские захватчики дважды атаковали уникальную «зеленую школу» в Антоновке, нанеся непоправимый ущерб. Во время тушения пожара спасатели попали под повторный обстрел, повреждена пожарная машина.
Российские войска дважды атаковали уникальную "зеленую школу" в Антоновке в Херсонской области, нанеся непоправимый ущерб. Во время тушения пожара спасатели попали под повторный вражеский обстрел, повреждена пожарная машина, сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Детали
"Сегодня российские оккупанты добили первую в Украине и единственную на Херсонщине "зеленую школу", которая была создана на базе школы №21 в Антоновке. Рашисты атаковали уникальную школу дважды за полдня, нанеся непоправимый ущерб", - написал Мрочко в Telegram.
По его словам, "зеленую школу" построили по европейским принципам энергосбережения, с системой очистки воздуха - рекуперации - на потолке, тепло обеспечивали солнечные батареи на крыше, без труб и батарей.
Во время тушения пожара, который окончательно уничтожил "зеленую школу", под повторный вражеский обстрел попали спасатели. Повреждена пожарная машина. Люди не пострадали
Ворожі обстріли Херсонщини: стало відомо про ще трьох постраждалих, серед яких дитина16 августа 2024, 09:50 • 25572 просмотра