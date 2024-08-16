Вражеские обстрелы Херсонщины: стало известно о еще трех пострадавших, среди которых ребенок

В Херсонской области в результате российских обстрелов пострадали еще три человека - 80-летняя женщина из-за сегодняшних ударов по Томиной Балке, 65-летняя жительница Антоновки и ребенок, которого госпитализировали из-за атаки на Херсон несколько дней назад. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Как сообщается, стало известно о еще одной пострадавшей из-за российских ударов по Томиной Балке. В больницу обратилась 80-летняя местная жительница, которая получила взрывную травму и сотрясение головного мозга.

Пострадавшую госпитализировали для оказания медпомощи.

Также в полночь российская армия обстреляла жилой дом в Антоновке. В результате вражеской атаки пострадала 65-летняя местная жительница. Она получила взрывную травму, ушиб головы и голени.

Женщина самостоятельно обратилась в больницу.

Кроме того, сообщается, что в больницу госпитализировали ребенка, который пострадал из-за российских обстрелов Херсона несколько дней назад.

У 10-летнего мальчика диагностировали взрывную травму и сотрясение головного мозга. Сейчас он под наблюдением врачей и получает необходимую помощь, указали в ОГА.

Ранее сообщалось, что утром российские войска обстреляли Томину Балку в Херсонской области. 71-летний местный житель получил взрывную травму и ранения, он доставлен в больницу.