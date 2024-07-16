россияне ударили по Антоновке в Херсонской области: атаковали дроном ремонтную бригаду газовиков, пострадал староста

Российские войска ударили по Антоновке в Херсонской области, атаковали дроном ремонтную бригаду газовиков, пострадал староста села, сообщили в Херсонской ОDА во вторник, пишет УНН.

Детали

"российские военные атаковали с беспилотника ремонтную бригаду, которая чинила газовое оборудование в Антоновке", - сообщили в ОВА в Telegram.

Сразу было известно об одном пострадавшем в результате вражеского удара. "В больницу доставили 54-летнего работника. У мужчины диагностировали контузию, осколочные ранения поясницы и бедра, а также взрывную и черепно-мозговую травмы. Медики оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь", - указали в ОDА.

"За медицинской помощью обратился староста Антоновки, который попал под утренний российский обстрел. 44-летний мужчина получил контузию и взрывную травму. Ему оказали необходимую медпомощь, в дальнейшем пострадавший будет лечиться амбулаторно", - добавили впоследствии в ОВА.

По Херсону россияне нанесли ракетный удар, есть повреждения ангаров и домов - ОВА