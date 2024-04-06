россияне ударили КАБом по Харькову: есть погибший и раненые
Киев • УНН
6 апреля россияне атаковали Шевченковский район Харькова управляемой авиационной бомбой, в результате чего один человек погиб и еще один был ранен, была повреждена гражданская инфраструктура и подожжен автомобиль.
Днем, 6 апреля, россияне ударили по одному из районов Харькова управляемой авиационной бомбой. Об этом пишет УНН со ссылкой на городского голову города Игоря Терехова и главу ОГА Олега Синегубова.
Детали
Снова удар по жилому району города. Предварительно КАБ. (...). Есть информация об одном погибшем в результате удара по жилому району города. Также есть раненые
Кроме того, Синегубов уточнил удар пришелся по Шевченковскому району города.
Оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, возгорание автомобиля
По его словам, сейчас продолжается осмотр профильными службами.
Напомним
Ранее сообщалось, что в результате удара по Харькову двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф погибло 7 человек и еще 11 получили ранения.
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