россияне ударили КАБом по Харьковскому району, попали по учебному заведению, двое погибших - ОВА

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Российские войска обстреляли село в Харьковской области, в результате чего погибли двое мирных жителей и было поражено учебное заведение.
Украинцы в семь раз активнее брали ипотеку в феврале: под какой процент дают кредит
В феврале 2024 года украинские банки выдали 783 ипотечных кредита на общую сумму 1,3 млрд грн, что на 17,3% больше, чем в январе 2024 года, и более чем в семь раз больше, чем в феврале 2023 года, причем большинство кредитов было предоставлено по программе "е-дом" по средней ставке 7,6% годовых.
Численность вс рф в беларуси за месяц не изменилась, активность авиации связана с проверкой и ремонтом - "Беларускі Гаюн"
Численность российских войск в беларуси осталась неизменной и составила около 2 000 человек, а активность российской авиации выросла в 2,5 раза в связи с проведением инспекций, ремонтов и модернизации самолетов.
Цены на нефть начали падать после ракетного удара Ирана по Израилю - Reuters
Цены на нефть падают, поскольку участники рынка снизили премию за риск после того, как ракетный удар Ирана по Израилю нанес ограниченный ущерб и обошелся без жертв, что уменьшило беспокойство относительно потенциальных перебоев в поставках.
В Киеве начинает цвести сирень: фото и локации
Благодаря рекордно высокой температуре воздуха в этом году сирень зацвела беспрецедентно рано в парках и на улицах многих районов Киева, что свидетельствует о чрезвычайно ранней весне в столице.
Президент Польши подчеркнул, что Украина должна вернуть все оккупированные россией территории
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что союзники должны обеспечить возвращение Украине всех оккупированных россией территорий.
Tesla уволит более 10% сотрудников на фоне падения продаж
Компания Tesla, принадлежащая Илону Маску, уволит более 10% своих сотрудников во всем мире из-за падения продаж автомобилей и усиления войны цен на электромобили.
В парламенте Грузии произошла драка из-за законопроекта "об иноагентах"
На заседании грузинского парламента Алеко Элисашвили из партии "Граждане" ударил по лицу Мамуку Мдинарадзе, который представил проект закона "Прозрачность иностранного влияния", назвав его тянущим Грузию к россии, и призвал к уличным протестам против закона.
Цены на алюминий рекордно взлетели после введения западных санкций на его поставки из рф - Bloomberg
Цены на алюминий на Лондонской бирже металлов взлетели до рекордно высокого уровня после того, как США и Британия ввели новые санкции против российских поставок алюминия, никеля и меди.
Чешский министр хочет такой же военной поддержки для Украины, как для Израиля
После того, как воздушная атака Ирана на Израиль была отражена несколькими государствами, чешские политики призвали к подобному развертыванию для защиты воздушного пространства Украины.