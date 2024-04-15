Враг атаковал Полтаву, детали уточняются - ОВА

Пополнение оборотных средств и бизнес в зоне военного риска: с начала 2024 года выдано доступных кредитов на 27,3 млрд грн

С начала 2024 года почти 7 000 предпринимателей получили доступные кредиты на сумму 27,3 миллиарда гривен, причем каждый пятый кредит выдан бизнесу, работающему в зоне повышенного риска.