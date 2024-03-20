россияне ударили из артиллерии по двум громадам в Николаевской области

Российские войска за прошедшие сутки из артиллерии несколько раз обстреляли населенные пункты в Николаевской области, сообщил в среду глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Кима, вчера, 19 марта, в 10:04 обстрелам из артиллерии подверглась Куцурубская громада.

В 10:33, 12:19 и 15:33 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады.

Пострадавших в обоих случаях, по его словам, нет.

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