Враг совершил 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в результате чего было зафиксировано 6 взрывов.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, пишет УНН.

Детали

Ночью и утром в Сумской области зафиксировано 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов, которые привели к 6 взрывам. Среди пострадавших общин: Миропольская, которая подверглась артиллерийскому обстрелу с 4 взрывами, Белопольская и Есманьская, где каждая пострадала от удара одного FPV-дрона, что привело к одному взрыву в каждой общине.

Напомним,

За минувшие сутки рф потеряла 1110 человек личного состава, 13 танков, 36 боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы, 45 беспилотных летательных аппаратов, 57 автомобилей и автоцистерн, а также 8 единиц специальной техники по данным Вооруженных сил Украины.