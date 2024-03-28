россияне совершили масштабную атаку на украинские телеканалы, распространяя пропагандистский контент рф - Центр страткома

Враг 28 марта утром совершил масштабную атаку на украинские телеканалы, сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности при МКИП, пишет УНН.

Детали

"россияне совершили масштабную атаку на украинские телеканалы. 28 марта около 9:30 враг пытался заглушить эфиры собственных и партнерских телеканалов 1+1 media где, в частности, транслируются каналы 1+1 Украина, 1+1 Марафон, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бигуди, 2+2, УНИАН и другие, сообщили в холдинге 1+1 media. Так, вместо телемарафона и контента других вещателей, украинские зрители некоторое время видели пропагандистский контент рф. Все эти действия рф совершает с целью дестабилизации ситуации в Украине", - указали в Центре страткома в Telegram.

Отмечается, что по состоянию на сейчас проблема устранена, спутниковое вещание восстановлено. В холдинге призвали украинцев соблюдать информационную гигиену, чтобы не помогать врагу распространять дезинформацию.

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