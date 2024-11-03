россияне совершили 43 обстрела приграничных территорий: поврежден автомобиль
Киев • УНН
российские войска совершили 43 обстрела приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 102 взрыва. Атаки проводились с использованием различных видов вооружения, включая КАБ, минометы, артиллерию и дроны.
В течение дня россияне осуществили 43обстрелы приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 102 взрыва. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Чупаховская, Путивльская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Дружбовская, Свеская громады,
Детали
Хотинская община: с территории рф самолетом осуществлен пуск КАБ (1 взрыв), минометные обстрелы (12 взрывов), FPV-дронами (5 взрывов). Также с помощью БпЛа осуществлен сброс двух взрывных устройств (2 взрыва).
Юнаковская община: зафиксированы пуски КАБ (3 взрыва), обстрел из танка (1 взрыв), артиллерийский обстрел (10 взрывов).
Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (17 взрывов).
Белопольская община: вражеский БпЛА совершил сброс взрывного устройства (1 взрыв). Также был минометный обстрел (6 взрывов).
Чупаховская община: произошла атака БпЛА типа "Герань-2" (1 взрыв), в результате произошло возгорание сухой растительности.
Великописаревская община: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва), миномета (20 взрывов).
Эсманская община: нанесена атака FPV-дронами (3 взрыва), пуск КАБ (2 взрыва).
Середино-Будская община: с территории рф осуществлен удар FPV-дронами (2 взрыва).
Свесская община: произошла атака FPV-дронами (3 взрыва).
Дружбовская громада: зафиксирован удар FPV-дронами (2 взрыва).
Сумская громада: осуществлен удар вражеским БпЛА типа "Ланцет", в результате чего поврежден автомобиль.
Шалыгинская громада: 4 мины сбросили россияне на территории громады. Также был удар дронами типа "FPV" (2 взрыва).
Путивльская община: с вражеского БпЛА произошел сброс взрывного устройства (1 взрыв).
Напомним
Силы ПВО уничтожили 8 дронов-камикадзе над Шосткинской громадой, всего 11 над Сумской областью. В результате атаки повреждена инфраструктура, пострадавших нет.