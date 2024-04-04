россияне снова обстреливают Харьков: слышны взрывы

Российские военные снова бьют по Харькову. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, и призвал людей оставаться в укрытиях, передает УНН.

Оккупанты снова наносят удары по Харькову! Находитесь в укрытиях. - призвал Синегубов.

Аналогичный призыв сделал и городской голова Игорь Терехов.

Дополнительно

В воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности для этого региона.

Напомним

Взрывы в Харькове в этот вечер не впервые. Менее часа назад УНН писал о том, что в городе громко.