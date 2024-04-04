Россияне "шахедами" ударили по жилым домам в Харькове: погибли трое спасателей

Россияне ночью 4 апреля ударили по жилым домам и многоэтажкам в Харькове. Три человека погибли, предварительно, все они - работники ГСЧС, которые приехали ликвидировать последствия обстрела жилых домов. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

"Шахеды" ударили по частным и многоквартирным жилым домам.

На месте одного из прилетов начался пожар. Еще на одном - обвалились плиты жилого дома. Сейчас известно о трех "прилетах" по жилым домам написал Терехов.

В одной из многоэтажек в результате ударов повреждены верхние этажи, сообщил руководитель ОГА Олег Синегубов. Также зафиксированы повреждения жилой застройки частного сектора.

Две женщины получили острую реакцию на стресс после ударов, им оказали медицинскую помощь.

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