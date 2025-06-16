россияне сбросили 250-килограммовую бомбу в окрестностях Краматорска: детали

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
12:56 • 492 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
11:24 • 10838 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
09:55 • 26280 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
08:24 • 63029 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
07:14 • 52241 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 60063 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Эксклюзив
16 июня, 06:27 • 54955 просмотра
Неделя пути от напряжения к равновесию: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16–22 июня
16 июня, 05:14 • 54214 просмотра
Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios
15 июня, 05:00 • 75898 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
14 июня, 18:01 • 130227 просмотра
Зеленский заявил, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
40%
748мм
Популярные новости
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца07:59 • 67273 просмотра
Пока США замедлили помощь Украине, Европа наращивает ее – среди лидеров страны Скандинавии и Британия08:36 • 9770 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля09:17 • 28648 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков09:34 • 54015 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню09:40 • 40207 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню09:40 • 41233 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков09:34 • 55144 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 133276 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 205253 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 263097 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Эммануэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля09:17 • 29650 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца07:59 • 68210 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 64887 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня15 июня, 06:40 • 60476 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные13 июня, 15:24 • 158141 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Нефть марки Brent
Шахед-136
Калибр (семейство ракет)
Фокс Ньюс

россияне сбросили 250-килограммовую бомбу в окрестностях Краматорска: детали

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Ночью 15 июня российские войска обстреляли окрестности Краматорска, применив ФАБ-250. Повреждены 7 жилых домов, но, к счастью, никто не пострадал.

россияне сбросили 250-килограммовую бомбу в окрестностях Краматорска: детали

В Донецкой области российские войска ночью ударили по окрестностям Краматорска ФАБ-250, есть повреждения, сообщили в Краматорском горсовете в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Почти в полночь 15 июня россияне ударили по окрестностям Краматорска. Вражеский обстрел произошел с применением ФАБ-250 с управляемым модулем

- сообщили в горсовете.

В результате обстрела поселка громады, как указано, повреждения получили 7 жилых домов.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Своевременная эвакуация спасла немало жизней жителей этого поселка", - отметили в горсовете.

Дополнение

По данным ГУНП в области, за минувшие сутки из-за вражеских обстрелов известно о шести погибших и четырех раненых. За минувшие сутки полиция зафиксировала 3 038 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Под удар попали 10 населенных пунктов: города Константиновка, Покровск, Родинское, поселок Дробышево, села Богатырь, Белокузьминовка, Иванополье, Ильиновка, Лозовое, Рубцы. Поврежден 21 гражданский объект, из них 14 жилых домов.

По данным полиции, кроме того, сегодня после полуночи россия атаковала 6 населенных пунктов: Краматорск, Доброполье, Святогорск, Дмитро-Дарьевку, Новый Донбасс, Староварваровку. Сейчас известно об одном раненом человеке в Дмитро-Дарьевке Александровской ТГ.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Донецкая область
FAB-250
Краматорск
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9