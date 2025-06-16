россияне сбросили 250-килограммовую бомбу в окрестностях Краматорска: детали
Киев • УНН
Ночью 15 июня российские войска обстреляли окрестности Краматорска, применив ФАБ-250. Повреждены 7 жилых домов, но, к счастью, никто не пострадал.
В Донецкой области российские войска ночью ударили по окрестностям Краматорска ФАБ-250, есть повреждения, сообщили в Краматорском горсовете в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Почти в полночь 15 июня россияне ударили по окрестностям Краматорска. Вражеский обстрел произошел с применением ФАБ-250 с управляемым модулем
В результате обстрела поселка громады, как указано, повреждения получили 7 жилых домов.
"К счастью, обошлось без пострадавших. Своевременная эвакуация спасла немало жизней жителей этого поселка", - отметили в горсовете.
Дополнение
По данным ГУНП в области, за минувшие сутки из-за вражеских обстрелов известно о шести погибших и четырех раненых. За минувшие сутки полиция зафиксировала 3 038 вражеских обстрелов по линии фронта и жилому сектору. Под удар попали 10 населенных пунктов: города Константиновка, Покровск, Родинское, поселок Дробышево, села Богатырь, Белокузьминовка, Иванополье, Ильиновка, Лозовое, Рубцы. Поврежден 21 гражданский объект, из них 14 жилых домов.
По данным полиции, кроме того, сегодня после полуночи россия атаковала 6 населенных пунктов: Краматорск, Доброполье, Святогорск, Дмитро-Дарьевку, Новый Донбасс, Староварваровку. Сейчас известно об одном раненом человеке в Дмитро-Дарьевке Александровской ТГ.