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росіяни скинули 250-кілограмову бомбу на околиці Краматорська: деталі

Київ • УНН

 • 874 перегляди

Вночі 15 червня російські війська обстріляли околиці Краматорська, застосувавши ФАБ-250. Пошкоджено 7 житлових будинків, але, на щастя, ніхто не постраждав.

росіяни скинули 250-кілограмову бомбу на околиці Краматорська: деталі

У Донецькій області російські війська вночі вдарили по околицях Краматорська ФАБ-250, є пошкодження, повідомили у Краматорській міськраді у понеділок у Telegram, пише УНН.

Майже опівночі 15 червня росіяни вдарили по околицях Краматорська. Ворожий обстріл відбувся із застосуванням ФАБ-250 з керованим модулем

- повідомили у міськраді.

Внаслідок обстрілу селища громади, як вказано, пошкоджень зазнали 7 житлових будинків.

"На щастя обійшлося без постраждалих. Вчасна евакуація врятувала чимало життів мешканців цього селища", - зазначили у міськраді.

Доповнення

За даними ГУНП в області, за минулу добу через ворожі обстріли відомо про шість загиблих і четверо поранених. За минулу добу поліція зафіксувала 3 038 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Під удар потрапили 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Покровськ, Родинське, селище Дробишеве, села Багатир, Білокузьминівка, Іванопілля, Іллінівка, Лозове, Рубці. Пошкоджено 21 цивільний об’єкт, з них 14 житлових будинків.

За даними поліції, окрім того, сьогодні після опівночі росія атакувала 6 населених пунктів: Краматорськ, Добропілля, Святогірськ, Дмитро-Дар’ївку, Новий Донбас, Староварварівку. Наразі відомо про одну поранену людину в Дмитро-Дар’ївці Олександрівської ТГ.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Донецька область
ФАБ-250
Краматорськ
Tesla
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