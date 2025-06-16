росіяни скинули 250-кілограмову бомбу на околиці Краматорська: деталі
Київ • УНН
Вночі 15 червня російські війська обстріляли околиці Краматорська, застосувавши ФАБ-250. Пошкоджено 7 житлових будинків, але, на щастя, ніхто не постраждав.
У Донецькій області російські війська вночі вдарили по околицях Краматорська ФАБ-250, є пошкодження, повідомили у Краматорській міськраді у понеділок у Telegram, пише УНН.
Майже опівночі 15 червня росіяни вдарили по околицях Краматорська. Ворожий обстріл відбувся із застосуванням ФАБ-250 з керованим модулем
Внаслідок обстрілу селища громади, як вказано, пошкоджень зазнали 7 житлових будинків.
"На щастя обійшлося без постраждалих. Вчасна евакуація врятувала чимало життів мешканців цього селища", - зазначили у міськраді.
Доповнення
За даними ГУНП в області, за минулу добу через ворожі обстріли відомо про шість загиблих і четверо поранених. За минулу добу поліція зафіксувала 3 038 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору. Під удар потрапили 10 населених пунктів: міста Костянтинівка, Покровськ, Родинське, селище Дробишеве, села Багатир, Білокузьминівка, Іванопілля, Іллінівка, Лозове, Рубці. Пошкоджено 21 цивільний об’єкт, з них 14 житлових будинків.
За даними поліції, окрім того, сьогодні після опівночі росія атакувала 6 населених пунктів: Краматорськ, Добропілля, Святогірськ, Дмитро-Дар’ївку, Новий Донбас, Староварварівку. Наразі відомо про одну поранену людину в Дмитро-Дар’ївці Олександрівської ТГ.