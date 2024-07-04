Российские оккупанты ранили двух парамедиков во время эвакуации. Их состояние стабилизировано.

Об этом сообщил начальник Торецкой МВА Василий Чинчик в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Действительно два парамедика получили ранения эвакуируя супругов. Их состояние стабилизировано - рассказал Чинчик.

По его словам, в дальнейшем продолжается работа в направлении эвакуации мирного населения с территории Торецкой громады используя бронированные автомобили ГСЧС, Национальной полиции и военной администрации.

Принимаем все меры, чтобы в кратчайшие сроки людей вывезти в более безопасные регионы - сказал Чинчик.

Дополнение

Полиция сообщала, что под Торецком россияне атаковали эвакуационное авто парамедиков полиции.

Вблизи Торецка пограничники из стрелкового оружия сбили разведывательный дрон рф