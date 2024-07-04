Киев • УНН
Во время эвакуации под Торецком российские оккупанты ранили двух парамедиков, но их состояние стабилизировано.
Российские оккупанты ранили двух парамедиков во время эвакуации. Их состояние стабилизировано.
Об этом сообщил начальник Торецкой МВА Василий Чинчик в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Действительно два парамедика получили ранения эвакуируя супругов. Их состояние стабилизировано
По его словам, в дальнейшем продолжается работа в направлении эвакуации мирного населения с территории Торецкой громады используя бронированные автомобили ГСЧС, Национальной полиции и военной администрации.
Принимаем все меры, чтобы в кратчайшие сроки людей вывезти в более безопасные регионы
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Полиция сообщала, что под Торецком россияне атаковали эвакуационное авто парамедиков полиции.
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