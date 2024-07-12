Роспатент выдал свидетельство об "исключительном праве" на бренд "Мелитопольская черешня" в пользу оккупационных администраций временно оккупированных территорий Украины. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдала первое свидетельство об исключительном праве на региональный бренд в новых регионах российской федерации. Им стало географическое указание "Мелитопольская черешня" -говорится в сообщении.

Стоит отметить, что еще в 2020 году "Мелитопольская черешня" получила официальное звание географического бренда в Украине. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины согласилось с заключением Института интеллектуальной собственности и зарегистрировало географическое указание Мелитопольская черешня.

Заявку на регистрацию географического указания в декабре 2019 года подавал общественный союз "Ассоциация производителей мелитопольской черешни".

В октябре 2021 года группа компаний "Мелитопольская Черешня" получила сертификат Global G.A.P, что соответствует международным стандартам качества и экологичности производимого продукта.