Россияне обстреляли Очаков и акваторию Очаковской громады на Николаевщине

В понедельник днем, 8 апреля, в 14:06 и ночью, 9 апреля, в 03:38 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков и акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Также ночью в 03:35 и 03:38 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по территории Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Всего ночью силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено три БпЛА типа "Shahed 131/136".

В Одесской области обломки шахеда повредили линию электропередачи