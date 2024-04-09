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Россияне обстреляли Очаков и акваторию Очаковской громады на Николаевщине
Россияне обстреляли город Очаков и акваторию Очаковской общины в Николаевской области, жертв нет, а противовоздушная оборона уничтожила три беспилотника "шахед" в регионе.
На Днепропетровщине ночью уничтожили пять российских беспилотников - ОВА
Пять российских беспилотников были уничтожены силами противовоздушной обороны в небе над Днепропетровской областью в ночь на 9 апреля.
Еще плюс 850 оккупантов и 23 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 449 250 человек личного состава и 7110 танков.
В Одесской области обломки шахеда повредили линию электропередачи
Во время ночной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотников над несколькими областями, обломки которых повредили частный двор и оборвали линию электропередач в Одесском районе.
На фронте произошло 56 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки произошло 56 боевых столкновений, во время которых противник нанес 4 ракетных удара, 97 авиационных ударов и 92 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по врагу - Генштаб
За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 11 ударов по противнику, уничтожив 4 зенитно-ракетных комплекса и 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.
Украинская ПВО уничтожила 20 из 20 ударных дронов россиян - Воздушные Силы
Украинские силы противовоздушной обороны успешно сбили все 20 российских ударных беспилотников, запущенных во время ночной атаки 9 апреля.
На Луганщине оккупанты задолжали миллионы работникам бюджетных учреждений - Центр сопротивления
Оккупанты на Луганщине задолжали более 19 миллионов оккупационных рублей заработной платы более 2 500 работникам школ, детских садов, музеев и коммунальных предприятий, начиная с 2022 года.
Белый дом обвинил Конгресс в том, что Украина теряет позиции на поле боя
Белый дом обвиняет Конгресс в бездействии, что приводит к потере Украиной позиций на поле боя, и призывает принять законопроект о предоставлении помощи Украине.
9 апреля: Всемирный день антиквариата, у мусульман заканчивается священный месяц Рамадан
Культура коллекционирования зародилась еще в Древнем Египте. Современное понятие антиквариат приобрел в эпоху Возрождения - в XV-XVI веках.