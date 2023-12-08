россияне обстреляли Херсонщину: в ОВА показали последствия попаданий в жилые кварталы

В результате сегодняшних обстрелов Херсонщины россияне повредили несколько жилых зданий. Видео с последствиями вражеских обстрелов показал начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По его словам, российский террор не прекращается. И продолжает поражать своим цинизмом.

Очередной удар пришелся по жилой застройке. Некоторые дома пострадали уже не впервые. И без того изуродованные дома сейчас едва держатся вместе - рассказал Прокудин.

Местные жалуются, что из-за непогоды разрушаются даже те дома, которые уцелели под обстрелом россиян. Через разбитые крыши в дома попадает дождь и ветер.

Дополнение

За прошедшие сутки, 7 декабря, россияне совершили 54 обстрела, выпустив 407 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, БПЛА и авиации, из них - 2 ракетных.

По городу Херсон враг выпустил 17 снарядов. российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Всего из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

Напомним

Над Украиной Воздушные силы сбили 5 вражеских беспилотников, запущенных с территории России. Всего враг выпустил 7 БПЛА "шахед" и 6 ракет С-300, нацеленных на Днепропетровскую и Харьковскую области.

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