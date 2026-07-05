россияне обстреляли Харьков и область: трое погибших, восемь раненых, среди них - ребенок
Киев • УНН
За сутки российские войска атаковали Харьков и 22 населенных пункта области. В результате обстрелов погибли трое человек, пострадали восемь, среди них 10-месячный ребенок.
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 22 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов погибли три человека, еще восемь пострадали или испытали острую реакцию на стресс. Об этом сообщает глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
В течение прошедших суток вражеским ударам подверглись г. Харьков и 22 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов три человека погибли; пострадали 8 человек, среди них - ребенок
По имеющимся данным, в Харькове пострадали женщины в возрасте 22, 45 и 60 лет, а также 10-месячная девочка. В селе Велетень Змиевской общины острую реакцию на стресс получили мужчины в возрасте 48 и 52 лет. В поселке Великий Бурлук пострадал 54-летний мужчина. В селе Лозовая Волчанской общины один человек погиб (данные уточняются), пострадал 32-летний мужчина, а в селе Веселое Липецкой общины погиб 69-летний мужчина. Также в селе Должанка Ольховатской общины погиб 55-летний мужчина.
В частности, враг атаковал БПЛА Слободской, Киевский, Салтовский, Индустриальный районы Харькова.
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 6 КАБ; 4 БПЛА типа "Герань-2"; 7 БПЛА типа "Молния"; 8 FPV-дронов; 20 БПЛА (тип устанавливается)
Кроме того, есть повреждения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры. В частности:
- в г. Харьков повреждены 2 многоквартирных дома, 21
грузовой автомобиль, хозяйственная постройка, АЗС;
- в Богодуховском районе повреждены частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Писаревка), частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Постольное), АЗС (с. Максимовка), частный дом, электросети (г. Богодухов), частный дом (с. Степное), автомобиль (с. Черноглазовка);
- в Купянском районе повреждены автомобиль (пос.
Великий Бурлук), электросети (с. Ставище), автомобиль (с. Должанка);
- в Харьковском районе поврежден автомобиль (пос.
Слатино);
- в Лозовском районе повреждены железнодорожная инфраструктура, автомобиль, АЗС (пос. Близнюки);
- в Чугуевском районе повреждены железнодорожная инфраструктура (с. Велетень), комбайн (с. Лозовая), сельскохозяйственное
предприятие (с. Тетлега);
- в Берестинском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (г. Берестин).
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 158 человек. Всего с начала работы в Пункте зарегистрировано 44 142 человека. В течение прошедших суток зафиксировано 295 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Старица, Синельниково, Артильное, Кудиевка, Вильча и в сторону Хатнего, Избицкого, Зарубинки, Шевьяковки. На Купянском направлении враг дважды атаковал, в сторону Новоосинового и в районе Колесниковки
Ударный беспилотник рф атаковал гражданское предприятие в Харькове: загорелись грузовики, пострадали женщина и ребенок04.07.26, 15:12 • 3822 просмотра