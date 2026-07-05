россияне обстреляли Харьков и область: трое погибших, восемь раненых, среди них - ребенок

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 22 населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов погибли три человека, еще восемь пострадали или испытали острую реакцию на стресс. Об этом сообщает глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

В течение прошедших суток вражеским ударам подверглись г. Харьков и 22 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов три человека погибли; пострадали 8 человек, среди них - ребенок

По имеющимся данным, в Харькове пострадали женщины в возрасте 22, 45 и 60 лет, а также 10-месячная девочка. В селе Велетень Змиевской общины острую реакцию на стресс получили мужчины в возрасте 48 и 52 лет. В поселке Великий Бурлук пострадал 54-летний мужчина. В селе Лозовая Волчанской общины один человек погиб (данные уточняются), пострадал 32-летний мужчина, а в селе Веселое Липецкой общины погиб 69-летний мужчина. Также в селе Должанка Ольховатской общины погиб 55-летний мужчина.

В частности, враг атаковал БПЛА Слободской, Киевский, Салтовский, Индустриальный районы Харькова.

Кроме того, есть повреждения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры. В частности:

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 158 человек. Всего с начала работы в Пункте зарегистрировано 44 142 человека. В течение прошедших суток зафиксировано 295 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз атаковал позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Старица, Синельниково, Артильное, Кудиевка, Вильча и в сторону Хатнего, Избицкого, Зарубинки, Шевьяковки. На Купянском направлении враг дважды атаковал, в сторону Новоосинового и в районе Колесниковки