россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду и Никополь: есть повреждения
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Марганецкую громаду и Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, повредив инфраструктуру, частный дом и хозяйственную постройку.
российские войска вечером 12 июля обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду и Никополь Днепропетровской области, в результате чего повреждены инфраструктура, частный дом и хозяйственная постройка. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Вечером агрессор обстрелял Марганецкую громаду Никопольского района из тяжелой артиллерии. Позже - это же оружие применил для террора самого Никополя
По его словам, также по городу враг попал дроном-камикадзе.
В результате вражеских обстрелов повреждены инфраструктура, частный дом и хозяйственная постройка. Люди не пострадали.
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