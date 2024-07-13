россияне обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду и Никополь: есть повреждения

российские войска вечером 12 июля обстреляли из тяжелой артиллерии Марганецкую громаду и Никополь Днепропетровской области, в результате чего повреждены инфраструктура, частный дом и хозяйственная постройка. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Вечером агрессор обстрелял Марганецкую громаду Никопольского района из тяжелой артиллерии. Позже - это же оружие применил для террора самого Никополя - написал Лысак в Telegram.

По его словам, также по городу враг попал дроном-камикадзе.

В результате вражеских обстрелов повреждены инфраструктура, частный дом и хозяйственная постройка. Люди не пострадали.

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