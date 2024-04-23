россияне ночью ударили авиабомбами "УМПБ Д-30 СМ" по Донецкой области

российские войска в ночь на 23 апреля попали управляемыми авиабомбами "УМПБ Д-30 СМ" по Селидово Донецкой области. Повреждены по меньшей мере 11 частных домов, передает УНН со ссылкой на полицию региона.

Сегодня, 23 апреля, около 4:20 оккупанты сбросили на Селидово авиабомбы "УМПБ Д-30 СМ". Разрушениям подверглись по меньшей мере 11 частных домов, гараж и автомобиль. Информации о пострадавших не поступало - говорится в сообщении полиции.

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За минувшие сутки, по данным полиции, россия убила двух мирных жителей Донетчины и одного ранила. В течение 22 апреля враг накрыл огнем 8 населенных пунктов: города Красногоровка, Новогродовка, Селидово, Украинск, поселки Острое и Кураховка, села Галициновка, Новоалександровка. Оккупанты нанесли 1691 удар по области.

Повреждено 27 гражданских объектов - 11 жилых домов, промышленные объекты, учебное заведение.

Трем атакам подвергся Украинск, по которому россияне ударили авиабомбой "УМПБ - Д30СМ", ракетой "С-300" и РСЗО "Ураган". Повреждены три многоквартирных дома и предприятие.

В результате артиллерийских обстрелов в Красногоровке погибла женщина, поврежден частный дом.

Еще одно гражданское лицо войска рф убили в Новоалександровке.

По Селидовому захватчики ударили из ЗРК "С-300" - ранили мирного жителя, повредили 4 многоквартирных дома и учебное заведение.

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