россияне ночью снова атаковали Киевскую область: что известно о последствиях
Киев • УНН
Силы ПВО сбили вражеские БпЛА над Киевской областью. В результате падения обломков повреждена крыша частного дома, пострадавших нет.
Силы ПВО ночью сбивали вражеские дроны над Киевской областью, из-за атаки рф от обломков повреждена крыша частного дома, пострадавших нет, сообщил во вторник врио главы Киевской ОГА Николай Калашник в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Очередная неспокойная ночь для Киевщины. Враг снова атаковал БпЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено», - написал Калашник.
«В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждена крыша частного дома. Также фиксируются падения сбитых целей вне населенных пунктов на открытых участках местности», - указал Калашник.
Оперативные службы, по его словам, продолжают работу по выявлению последствий ночной атаки врага.
Над Украиной сбили 58 из 80 вражеских дронов14.01.25, 09:24 • 8481 просмотр