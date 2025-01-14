росіяни вночі знову атакували Київщину: що відомо про наслідки

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Сили ППО збили ворожі БпЛА над Київською областю. Внаслідок падіння уламків пошкоджено дах приватного будинку, постраждалих немає.

Сили ППО вночі збивали ворожі дрони над Київською областю, через атаку рф від уламків пошкоджено дах приватного будинку, постраждалих немає, повідомив у вівторок т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Чергова неспокійна ніч для Київщини. Ворог знову атакував БпЛА. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - написав Калашник.

"Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено дах приватного будинку. Також фіксуються падіння збитих цілей поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості", - вказав Калашник.

Оперативні служби, з його слів, продовжують роботу з виявлення наслідків нічної атаки ворога.

Над Україною збили 58 з 80 ворожих дронів14.01.25, 09:24 • 24407 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиївщина
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