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Россияне ночью обстреляли три общины на Сумщине

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 06:50  •  22438 просмотра

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Российские войска обстреляли три населенных пункта в Сумской области, вызвав 13 взрывов из артиллерии и минометов.

Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 13 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает УНН.

Детали

Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Великописаревская общины:

Краснопольская община: враг бил из артиллерии (3 взрыва).

Хотинская община: осуществлено 4 взрыва из минометов.

Великописаревская община: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

Сумское приграничье россияне атаковали два десятка раз в течение суток27 декабрь 2023, 20:30 • 39536 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Росіяни вночі обстріляли три громади на Сумщині
Russians shell three communities in Sumy region at night
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