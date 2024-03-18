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россияне ночью обстреляли Херсон: попали в пятиэтажный дом
Российская армия обстреляла Херсон, попав в пятиэтажный дом и вызвав пожар.
россияне ночью и утром 24 раза обстреляли Сумскую область: было более 140 взрывов
Ночью и утром россияне 24 раза обстреляли Сумскую область, осуществив более 140 взрывов из артиллерии, минометов, РСЗО, реактивных снарядов и мин в разных населенных пунктах.
Корабли рф в Черном и Азовском морях отсутствуют - ВМС ВСУ
По состоянию на 07:00 18. 03.2024 в Черном и Азовском морях не было ни одного вражеского корабля, но в Средиземном море присутствовали 3 вражеских корабля, в том числе 2 носителя крылатых ракет "Калибр" с суммарным залпом до 12 ракет.
Армия рф ночью атаковала дронами Хмельницкую область: есть пострадавшая и повреждения
Российская армия ночью атаковала Хмельницкую область с помощью беспилотников, один человек получил ранения.
россияне утром обстреляли Купянский район Харьковщины: есть пострадавший
россияне сегодня утром обстреляли поселок Купянского района Харьковщины, ранения получил один человек. За прошедшие сутки из-за атак рф в области ранения получили 5 человек.
На оккупированных территориях Луганской области не дотянули 9,5% до рекордной "явки" на российских "выборах" - ОВА
В оккупированной части Луганской области российские оккупанты продлили досрочное "голосование" на своих "выборах" в Северодонецке с 4 дней до недели и не смогли достичь рекордной явки, не дотянув 9,5%.
россияне ранили еще 2 жителей Донецкой области - ОВА
17 марта в Мирнограде россияне ранили 2 жителей Донецкой области, а всего с 24 февраля 2022 года они убили 1885 гражданских лиц и ранили еще 4718 в Донецкой области, не считая неизвестных жертв в Мариуполе и Волновахе.
На Киевщине вечером работала ПВО: попаданий и пострадавших нет - ОВА
Вечером в Киевской области работала система противовоздушной обороны, без попаданий и жертв.
В Херсонской области россияне обстрелами повредили припортовую инфраструктуру, есть раненый - ОВА
Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив дома, инфраструктуру, транспортные средства и ранив одного человека.
Ракетный удар рф по Конотопу: повреждены объекты гражданской инфраструктуры, без пострадавших - ОВА
Российский ракетный удар по Конотопу повредил гражданскую инфраструктуру, но обошлось без жертв.