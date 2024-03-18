россияне ночью обстреляли Херсон: попали в пятиэтажный дом

Армия рф в ночь на 18 марта обстреляла Херсон. Один из вражеских боеприпасов попал в пятиэтажный дом, произошли пожары. Об этом в понедельник сообщает ГСЧС, передает УНН.

Ночью враг обстрелял один из микрорайонов Херсона. После попадания боеприпаса загорелись балконы и комнаты в квартирах пятиэтажного дома - говорится в сообщении ГСЧС.

Как отмечается, после этого оккупанты продолжали наносить удары по Херсону. Впрочем спасателям удалось достаточно быстро ликвидировать пожар.

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В Херсонской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив дома, припортовую и другую инфраструктуру и транспортные средства, один человек получил ранения.