россияне ночью и утром 8 раз обстреляли Сумскую область: прозвучало 16 взрывов
Киев • УНН
Ночью и утром российские войска 8 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в том числе осуществили ракетный удар по окрестностям Сум, зафиксировано 16 взрывов.
российские войска вечером 7 июля и сегодня утром осуществили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в частности нанесли ракетный удар по пригороду Сум. Зафиксировано 16 взрывов. Об этом в понедельник сообщила Сумская ОВА, передает УНН.
Детали
Вражеским обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады.
Белопольская громада: осуществлен сброс взрывных устройств с БпЛА (9 взрывов).
Середино-Будская громада: зафиксирован сброс взрывных устройств с БпЛА (4 взрыва).
Зноб-Новгородская громада: враг нанес удары FPV дронами (3 взрыва).
Краснопольская громада: россияне ударили из миномета (1 взрыв)
Также, как сообщается, 7 июля, после 23 часов враг нанес ракетный удар по пригороду областного центра.
Российская армия обстреляла пригород Сум, последствия расследуются7 июля 2024, 22:11 • 24196 просмотров