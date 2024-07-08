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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне ночью и утром 8 раз обстреляли Сумскую область: прозвучало 16 взрывов

россияне ночью и утром 8 раз обстреляли Сумскую область: прозвучало 16 взрывов

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 06:22  •  16440 просмотра

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Ночью и утром российские войска 8 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, в том числе осуществили ракетный удар по окрестностям Сум, зафиксировано 16 взрывов.

российские войска вечером 7 июля и сегодня утром осуществили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области,  в частности нанесли ракетный удар по пригороду Сум. Зафиксировано 16 взрывов. Об этом в понедельник сообщила Сумская ОВА, передает УНН

Детали

Вражеским обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская громады.

Белопольская громада: осуществлен сброс взрывных устройств с БпЛА (9 взрывов).

Середино-Будская громада: зафиксирован сброс взрывных устройств с БпЛА (4 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: враг нанес удары FPV дронами (3 взрыва).

Краснопольская громада: россияне ударили из миномета (1 взрыв)

Также, как сообщается, 7 июля, после 23 часов враг нанес ракетный удар по пригороду областного центра.

Российская армия обстреляла пригород Сум, последствия расследуются7 июля 2024, 22:11 • 24196 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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