7 октября, 15:10 • 33165 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 42293 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 32107 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 35355 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 33347 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 58465 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 47637 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 74324 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 61563 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 58004 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
публикации
Эксклюзивы
россияне ночью атаковали Днепропетровщину: 5 раненых и разрушения

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Российские войска ночью нанесли массированные удары по Днепропетровской области КАБами и дронами, атаковав в том числе Криворожье. В результате атак есть пять пострадавших, повреждена инфраструктура и жилые дома.

россияне ночью атаковали Днепропетровщину: 5 раненых и разрушения

Российские войска ночью били КАБами и дронами по Днепропетровской области, атаковали в частности Криворожье, где известно о двух пострадавших и повреждении инфраструктуры, Никопольщину, где трое раненых, сообщили в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Ночью российская армия била по Криворожскому району. Сначала попала по Зеленодольской громаде. Затем – массированно атаковала БпЛА Новопольскую. Пострадали два человека – женщина и мужчина. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Возникли пожары, их потушили. Изувечена инфраструктура

- написал Лысак.

Как уточнил Вилкул, враг ночью атаковал Криворожье не только "шахедами", но и КАБ. Что касается пострадавших, то, по данным Вилкула, они были доставлены в больницу Кривого Рога, состояние средней тяжести.

По словам Лысака, продолжались вражеские атаки на Никопольщину – сам Никополь и Марганец. Враг бил из РСЗО "Град", применял FPV-дроны и артиллерию. "Пострадали три человека: 18-летняя девушка и мужчины 26 и 45 лет. Всех госпитализировали", - сообщил глава ОВА.

По его словам, возник пожар, огонь потушили. Повреждены предприятие, религиозная организация, полтора десятка частных домов и пятиэтажка, 3 хозяйственные постройки, 6 авто, газопровод.

"На Синельниковщине под ударом БпЛА были Межевская и Покровская громады. Произошло возгорание на балконе многоквартирного дома. Его потушили. Частично разрушен частный дом, еще 6 – повреждены", - указал Лысак.

Силы ПВО, по его данным, сбили над Днепропетровщиной 29 беспилотников.

Из-за атак рф есть изменения, задержки и отмены поездов: что нужно знать путешественникам08.10.25, 08:15 • 652 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Сергей Лысак
Вилкул Александр
Украина