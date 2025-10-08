россияне ночью атаковали Днепропетровщину: 5 раненых и разрушения

Российские войска ночью били КАБами и дронами по Днепропетровской области, атаковали в частности Криворожье, где известно о двух пострадавших и повреждении инфраструктуры, Никопольщину, где трое раненых, сообщили в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram, пишет УНН.

Ночью российская армия била по Криворожскому району. Сначала попала по Зеленодольской громаде. Затем – массированно атаковала БпЛА Новопольскую. Пострадали два человека – женщина и мужчина. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Возникли пожары, их потушили. Изувечена инфраструктура - написал Лысак.

Как уточнил Вилкул, враг ночью атаковал Криворожье не только "шахедами", но и КАБ. Что касается пострадавших, то, по данным Вилкула, они были доставлены в больницу Кривого Рога, состояние средней тяжести.

По словам Лысака, продолжались вражеские атаки на Никопольщину – сам Никополь и Марганец. Враг бил из РСЗО "Град", применял FPV-дроны и артиллерию. "Пострадали три человека: 18-летняя девушка и мужчины 26 и 45 лет. Всех госпитализировали", - сообщил глава ОВА.

По его словам, возник пожар, огонь потушили. Повреждены предприятие, религиозная организация, полтора десятка частных домов и пятиэтажка, 3 хозяйственные постройки, 6 авто, газопровод.

"На Синельниковщине под ударом БпЛА были Межевская и Покровская громады. Произошло возгорание на балконе многоквартирного дома. Его потушили. Частично разрушен частный дом, еще 6 – повреждены", - указал Лысак.

Силы ПВО, по его данным, сбили над Днепропетровщиной 29 беспилотников.

