росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: 5 поранених і руйнування
Київ • УНН
Російські війська вночі завдали масованих ударів по Дніпропетровській області КАБами та дронами, атакувавши у тому числі Криворіжжя. Внаслідок атак є п'ять постраждалих, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки.
Російські війська вночі били КАБами та дронами по Дніпропетровській області, атакували зокрема Криворіжжя, де відомо про двох постраждалих та пошкодження інфраструктури, Нікопольщину, де троє поранених, повідомили у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.
Вночі російська армія била по Криворізькому району. Спершу поцілила по Зеленодольській громаді. Потім – масовано атакувала БпЛА Новопільську. Постраждали двоє людей – жінка та чоловік. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі, їх загасили. Понівечена інфраструктура
Як уточнив Вілкул, ворог вночі атакував Криворіжжя не лише "шахедами", але й КАБ. Щодо постраждалих, то, за даними Вілкула, вони були доставлені до лікарні Кривого Рогу, стан середньої тяжкості.
За словами Лисака, тривали ворожі атаки на Нікопольщину – сам Нікополь та Марганець. Ворог бив з РСЗВ "Град", застосовував FPV-дрони та артилерію. "Постраждали троє людей: 18-річна дівчина і чоловіки 26 та 45 років. Всіх госпіталізували", - повідомив голова ОВА.
З його слів, виникла пожежа, вогонь приборкали. Пошкоджені підприємство, релігійна організація, півтора десятки приватних будинків та п'ятиповерхівка, 3 господарські споруди, 6 авто, газогін.
"На Синельниківщині під ударом БпЛА були Межівська і Покровська громади. Сталося займання на балконі багатоквартирного будинку. Його загасили. Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені", - вказав Лисак.
Сили ППО, за його даними, збили над Дніпропетровщиною 29 безпілотників.
