росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: 5 поранених і руйнування

7 жовтня, 15:10 • 33242 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 42388 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 32160 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 35410 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 33388 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 58515 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 47644 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 74327 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 61563 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 58004 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
російський агент отримав 15 років за спробу встановлення GPS-трекера на авто ЗСУ
7 жовтня, 20:30
"Укрзалізниця" скасувала низку потягів через безпекову ситуацію: список рейсів
7 жовтня, 22:19
СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладів
01:02
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова
02:06
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN
02:56
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 15:10
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання
7 жовтня, 13:53
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері
6 жовтня, 12:01
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня
6 жовтня, 08:19
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу
7 жовтня, 11:00
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля
6 жовтня, 18:42
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
4 жовтня, 11:30
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
3 жовтня, 17:13
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
3 жовтня, 16:00
росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: 5 поранених і руйнування

Київ • УНН

 • 816 перегляди

Російські війська вночі завдали масованих ударів по Дніпропетровській області КАБами та дронами, атакувавши у тому числі Криворіжжя. Внаслідок атак є п'ять постраждалих, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки.

росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: 5 поранених і руйнування

Російські війська вночі били КАБами та дронами по Дніпропетровській області, атакували зокрема Криворіжжя, де відомо про двох постраждалих та пошкодження інфраструктури, Нікопольщину, де троє поранених, повідомили у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Вночі російська армія била по Криворізькому району. Спершу поцілила по Зеленодольській громаді. Потім – масовано атакувала БпЛА Новопільську. Постраждали двоє людей – жінка та чоловік. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі, їх загасили. Понівечена інфраструктура

- написав Лисак.

Як уточнив Вілкул, ворог вночі атакував Криворіжжя не лише "шахедами", але й КАБ. Щодо постраждалих, то, за даними Вілкула, вони були доставлені до лікарні Кривого Рогу, стан середньої тяжкості.

За словами Лисака, тривали ворожі атаки на Нікопольщину – сам Нікополь та Марганець. Ворог бив з РСЗВ "Град", застосовував FPV-дрони та артилерію. "Постраждали троє людей: 18-річна дівчина і чоловіки 26 та 45 років. Всіх госпіталізували", - повідомив голова ОВА.

З його слів, виникла пожежа, вогонь приборкали. Пошкоджені підприємство, релігійна організація, півтора десятки приватних будинків та п'ятиповерхівка, 3 господарські споруди, 6 авто, газогін.

"На Синельниківщині під ударом БпЛА були Межівська і Покровська громади. Сталося займання на балконі багатоквартирного будинку. Його загасили. Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені", - вказав Лисак.

Сили ППО, за його даними, збили над Дніпропетровщиною 29 безпілотників.

Через атаки рф є зміни, затримки та скасування поїздів: що треба знати мандрівникам
08.10.25, 08:15

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Сергій Лисак
Олександр Вілкул
Україна