росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: 5 поранених і руйнування

Російські війська вночі били КАБами та дронами по Дніпропетровській області, атакували зокрема Криворіжжя, де відомо про двох постраждалих та пошкодження інфраструктури, Нікопольщину, де троє поранених, повідомили у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак і голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram, пише УНН.

Вночі російська армія била по Криворізькому району. Спершу поцілила по Зеленодольській громаді. Потім – масовано атакувала БпЛА Новопільську. Постраждали двоє людей – жінка та чоловік. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Виникли пожежі, їх загасили. Понівечена інфраструктура - написав Лисак.

Як уточнив Вілкул, ворог вночі атакував Криворіжжя не лише "шахедами", але й КАБ. Щодо постраждалих, то, за даними Вілкула, вони були доставлені до лікарні Кривого Рогу, стан середньої тяжкості.

За словами Лисака, тривали ворожі атаки на Нікопольщину – сам Нікополь та Марганець. Ворог бив з РСЗВ "Град", застосовував FPV-дрони та артилерію. "Постраждали троє людей: 18-річна дівчина і чоловіки 26 та 45 років. Всіх госпіталізували", - повідомив голова ОВА.

З його слів, виникла пожежа, вогонь приборкали. Пошкоджені підприємство, релігійна організація, півтора десятки приватних будинків та п'ятиповерхівка, 3 господарські споруди, 6 авто, газогін.

"На Синельниківщині під ударом БпЛА були Межівська і Покровська громади. Сталося займання на балконі багатоквартирного будинку. Його загасили. Частково зруйнований приватний будинок, ще 6 – пошкоджені", - вказав Лисак.

Сили ППО, за його даними, збили над Дніпропетровщиною 29 безпілотників.

