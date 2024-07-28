За минувшие сутки враг обстрелял 15 населенных пунктов Херсонщины, под огонь попало и учебное заведение. Есть пострадавшие и погибшие. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин на своей странице, пишет УНН.

За минувшие сутки несколько населенных пунктов Херсонской области, включая Антоновку, Инженерное, Садовое, Понятовка, Токаревка, Ивановка, Никольское, Белозерка, Днепровское, Широкая Балка, Берислав, Бургунка, Заможное, Красный Яр, Новорайск, Шляховое и город Херсон, попали под вражеский огонь и авиаудары, - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, российские войска нанесли удар по учебному заведению, а также повредили жилые районы, включая три многоэтажки и 18 частных домов, газопровод и автомобили.

В результате российской агрессии четыре человека погибли и еще четыре получили ранения.

Этой ночью враг также совершил атаку дронами через Херсонскую область, направленную на южные регионы. Один из дронов типа "шахед" был сбит силами противовоздушной обороны над Херсонщиной.

Напомним

За прошедшие сутки зафиксировано 129 боевых столкновений. Противник нанес 2 ракетных и 74 авиаудара, совершил 4883 обстрела. Украинские силы отбили многочисленные атаки на разных направлениях.