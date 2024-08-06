Эксклюзив
Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп
Эксклюзив
Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник
Эксклюзив
F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт
Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей
Эксклюзив
F-16 могли помочь отразить самую массированную дроновую атаку рф в этом году - военный эксперт
Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть уголовное дело против должностных лиц ГНС
Украинский гимнаст Ковтун завоевал "серебро" Олимпиады-2024 в упражнениях на параллельных брусьях
Эксклюзив
В Киеве военный "стрелял" из стартового пистолета в охранника ЖК "Бульвар Фонтанов"
Эксклюзив
Дума действовала в пользу медведчука в ситуации с затягиванием продажи его яхты - экс-нардеп
Эксклюзив