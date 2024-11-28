россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Сумской области
Киев • УНН
На Сумщине зафиксировано три взрыва в результате ракетного удара по инфраструктуре Шосткинской общины. На месте работают соответствующие службы, последствия атаки устанавливаются.
На Сумщине 28 ноября россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины, зафиксировано 3 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.
Утром 28 ноября россияне совершили ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины. Зафиксировано 3 взрыва,
Также сообщается, что на месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.
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