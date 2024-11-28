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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Сумской области

россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Сумской области

Киев  •  УНН

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На Сумщине зафиксировано три взрыва в результате ракетного удара по инфраструктуре Шосткинской общины. На месте работают соответствующие службы, последствия атаки устанавливаются.

На Сумщине 28 ноября россияне нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины, зафиксировано 3 взрыва. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.

Утром 28 ноября россияне совершили ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины. Зафиксировано 3 взрыва,

- говорится в сообщении.

Также сообщается, что на месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

Воздушные силы фиксируют движение ракет в нескольких регионах Украины: что известно28 нояб. 2024, 06:10 • 8332 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна