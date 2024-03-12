россияне на захваченных территориях сталкивается с нехваткой медицинского персонала

На захваченных территориях заметна нехватка медицинских кадров. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях возник дефицит медицинского персонала.

Местные врачи отказываются работать под оккупационной властью, выезжая из региона.

Поэтому россияне, сталкиваясь с проблемой набора медицинских специалистов, завозят своих врачей из рф.

Добавим

Также с целью преодоления дефицита медицинских кадров враг набирает без экзаменов на бесплатное обучение в захваченные медицинские колледжи, однако желающих немного.

Захватчики намерены на оккупированных территориях наладить производство на одном из захваченных предприятий