россияне готовят провокации на оккупированных территориях Запорожской области ко Дню Независимости

россияне готовят на временно оккупированной территории Запорожской области провокации ко Дню Независимости Украины. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Враг готовит в ближайшее время на временно оккупированной территории провокации. Свидетельство об этом есть в том, что на территории Токмака, Молочанска враг массово разгоняет фейки о том, что украинская сторона будет обстреливать эти населенные пункты - сказал Федоров.

Он отметил, что украинские военные не обстреливают гражданские населенные пункты. Однако россияне хотят использовать эти упреки для совершения провокаций.

"Враг таким образом пытается прикрыть свои действия, которые он хочет проводить во время празднования нашего Дня Независимости, и таким образом пытается объяснить через свою пропаганду, что это будет делать украинская армия. Это также та информация, которую мы должны доносить на временно оккупированные территории, чтобы жители четко понимали кто несет опасность", - рассказал Федоров.

Дополнение

Посольстве США в Киеве предупредило американских граждан о угрозе российских воздушных ударов в связи с празднованием Дня Независимости Украины 24 августа.