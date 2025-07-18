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россияне дроном убили велосипедиста в Херсонской области, атаковали рынок и пожарное подразделение

Киев • УНН

 • 2156 просмотра

На Херсонщине российские военные убили 35-летнего мужчину ударом дрона, когда он ехал на велосипеде. Также ночью были атакованы пожарное подразделение в Высоком и Центральный рынок в Херсоне.

россияне дроном убили велосипедиста в Херсонской области, атаковали рынок и пожарное подразделение

В Херсонской области российские военные ударом дрона утром убили мужчину, когда он ехал на велосипеде, ночью атаковали пожарное подразделение в области и рынок в Херсоне, сообщили местные власти и в Херсонской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 18 июля около 06:00 военные армии рф сбросили взрывчатку с дрона на одну из улиц поселка Велетенское.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил 35-летний мужчина. Он двигался на велосипеде и оказался в зоне поражения снаряда", - сообщили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным Херсонской ОВА, ночью российские оккупанты обстреляли из РСЗО Высокое. Из-за "прилетов" повреждены частный жилой дом и помещение подразделения местной пожарной охраны. Также в результате ударов повреждено или уничтожено более 10 транспортных средств, среди которых коммунальная техника и автомобиль пожарных. Обошлось без пострадавших.

В Херсонской ГВА сообщили, что "ночью в очередной раз российские террористы ударили по Центральному рынку". Под вражеским огнем были жилые кварталы Корабельного района.

Дополнение

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб. Как сообщили в ГУНП в области, еще девять человек ранены, среди пострадавших - двое медработников и полицейский.

Как указали в полиции, в Херсонском районе накануне россияне ударили FPV-дроном по блокпосту. Пострадал 46-летний полицейский, у него осколочные ранения руки и ноги.

россияне атаковали дроном "скорую" в Херсонской области: пострадали двое медиков17.07.25, 15:39 • 4286 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Прокудин Александр Сергеевич
Херсонская область
Херсон
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