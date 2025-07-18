россияне дроном убили велосипедиста в Херсонской области, атаковали рынок и пожарное подразделение
Киев • УНН
На Херсонщине российские военные убили 35-летнего мужчину ударом дрона, когда он ехал на велосипеде. Также ночью были атакованы пожарное подразделение в Высоком и Центральный рынок в Херсоне.
В Херсонской области российские военные ударом дрона утром убили мужчину, когда он ехал на велосипеде, ночью атаковали пожарное подразделение в области и рынок в Херсоне, сообщили местные власти и в Херсонской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 18 июля около 06:00 военные армии рф сбросили взрывчатку с дрона на одну из улиц поселка Велетенское.
"Травмы, несовместимые с жизнью, получил 35-летний мужчина. Он двигался на велосипеде и оказался в зоне поражения снаряда", - сообщили в прокуратуре.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
По данным Херсонской ОВА, ночью российские оккупанты обстреляли из РСЗО Высокое. Из-за "прилетов" повреждены частный жилой дом и помещение подразделения местной пожарной охраны. Также в результате ударов повреждено или уничтожено более 10 транспортных средств, среди которых коммунальная техника и автомобиль пожарных. Обошлось без пострадавших.
В Херсонской ГВА сообщили, что "ночью в очередной раз российские террористы ударили по Центральному рынку". Под вражеским огнем были жилые кварталы Корабельного района.
Дополнение
По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки из-за российской агрессии 1 человек погиб. Как сообщили в ГУНП в области, еще девять человек ранены, среди пострадавших - двое медработников и полицейский.
Как указали в полиции, в Херсонском районе накануне россияне ударили FPV-дроном по блокпосту. Пострадал 46-летний полицейский, у него осколочные ранения руки и ноги.
россияне атаковали дроном "скорую" в Херсонской области: пострадали двое медиков17.07.25, 15:39 • 4286 просмотров