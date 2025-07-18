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росіяни дроном вбили велосипедиста на Херсонщині, атакували ринок та пожежний підрозділ

Київ • УНН

 • 2628 перегляди

На Херсонщині російські військові вбили 35-річного чоловіка ударом дрона, коли він їхав на велосипеді. Також вночі було атаковано пожежний підрозділ у Високому та Центральний ринок у Херсоні.

росіяни дроном вбили велосипедиста на Херсонщині, атакували ринок та пожежний підрозділ

У Херсонській області російські військові ударом дрона вранці вбили чоловіка, коли він їхав на велосипеді, уночі атакували пожежний підрозділ в області та ринок у Херсоні, повідомили місцева влада та у Херсонській обласній прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 18 липня близько 06:00 військові армії рф скинули вибухівку з дрона на одну з вулиць селища Велетенське.

"Травми, несумісні з життям, отримав 35-річний чоловік. Він рухався на велосипеді та опинився у зоні ураження снаряду", - повідомили у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними Херсонської ОВА, уночі російські окупанти обстріляли з РСЗВ Високе. Через "прильоти" пошкоджено приватний житловий будинок та приміщення підрозділу місцевої пожежної охорони. Також внаслідок ударів понівечено або знищено понад 10 транспортних засобів, серед яких комунальна техніка та автівка вогнеборців. Обійшлося без постраждалих.

У Херсонській МВА повідомили, що "вночі вкотре російські терористи вдарили по Центральному ринку". Під ворожим вогнем були житлові квартали Корабельного району.

Доповнення

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби через російську агресію 1 людина загинула. Як повідомили у ГУНП в області, ще дев’ять людей поранено, серед постраждалих - двоє медпрацівників та поліцейський.

Як вказали у поліції, у Херсонському районі напередодні росіяни вдарили FPV-дроном по блокпосту. Постраждав 46-річний поліцейський, у нього уламкові поранення руки та ноги.

росіяни дроном атакували "швидку" на Херсонщині: постраждали двоє медиків17.07.25, 15:39 • 4296 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Прокудін Олександр Сергійович
Херсонська область
Херсон
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