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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне днем нанесли удар по Краматорску: 3 раненых, в том числе ребенок

россияне днем нанесли удар по Краматорску: 3 раненых, в том числе ребенок

Киев  •  УНН

9 июля 2024, 13:20  •  10647 просмотра

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Российские войска атаковали Краматорск в Донецкой области, ранив 3 человек, в том числе 6-летнего ребенка.

Краматорск в Донецкой области сегодня днем подвергся удару российских войск, 3 человека получили ранения, среди них - малолетний ребенок, сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

Сегодня днем россияне нанесли удар по Краматорску - попали в 9-этажку. Еще две многоэтажки были повреждены. 3 человека ранены в результате обстрела Краматорска. Среди раненых есть 6-летний ребенок - к счастью, у него легкое повреждение

- сообщил Филашкин в Telegram.

По его словам, из двух раненых взрослых 1 человек находится в тяжелом состоянии. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, на месте удара работают все ответственные службы, добавил он.

Донетчина: за сутки из-за обстрелов рф 4 погибших и 10 раненых, ночью под удар попал Мирноград9 июля 2024, 08:05 • 20240 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
telegramТелеграмма
kramatorskКраматорск
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