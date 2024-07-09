россияне днем нанесли удар по Краматорску: 3 раненых, в том числе ребенок
Киев • УНН
Российские войска атаковали Краматорск в Донецкой области, ранив 3 человек, в том числе 6-летнего ребенка.
Краматорск в Донецкой области сегодня днем подвергся удару российских войск, 3 человека получили ранения, среди них - малолетний ребенок, сообщил во вторник глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
Сегодня днем россияне нанесли удар по Краматорску - попали в 9-этажку. Еще две многоэтажки были повреждены. 3 человека ранены в результате обстрела Краматорска. Среди раненых есть 6-летний ребенок - к счастью, у него легкое повреждение
По его словам, из двух раненых взрослых 1 человек находится в тяжелом состоянии. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, на месте удара работают все ответственные службы, добавил он.
Донетчина: за сутки из-за обстрелов рф 4 погибших и 10 раненых, ночью под удар попал Мирноград9 июля 2024, 08:05 • 20240 просмотров