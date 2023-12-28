россияне более десятка раз ударили по Золотой Балке в Херсонской области: задело отделение почты, есть раненый

Российские войска нанесли более десятка ударов по Золотой Балке в Херсонской области, ранен мужчина, есть повреждения в отделении почты, сообщили в четверг в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"россияне более десятка раз ударили по Золотой Балке Новоалександровской громады. Вражеским огнем повреждено почтовое отделение", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Как отмечается, в помещениях повыбивало окна.

"Ранения получил мужчина, 60 лет", - сообщили в ОВА.

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