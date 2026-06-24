россияне атаковали промышленное предприятие в Полтавском районе

В Полтавской области российские войска атаковали дронами промышленное предприятие в Полтавском районе, пожар ликвидирован, сообщил в среду глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в соцсетях, пишет УНН.

Вражеские БпЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Полтавском районе - сообщил Дякивнич.

По информации ГСЧС, указал он, пожар, возникший в результате удара, ликвидирован.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил глава ОВА.

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