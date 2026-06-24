российская атака на Балаклею унесла жизнь женщины, повреждены дома и магазин
Киев • УНН
Ночью 24 июня российские беспилотники атаковали Балаклею в Харьковской области. Погибла 56-летняя женщина, повреждены четыре дома и магазин.
В ночь на 24 июня российские войска атаковали Балаклею в Харьковской области ударными беспилотниками. В результате обстрела погибла 56-летняя женщина, сообщает УНН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
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По словам главы области, в результате атаки погибла местная жительница. Еще одна 21-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.
В результате ударов повреждены четыре частных жилых дома, магазин и хозяйственная постройка. На местах попаданий возникли пожары.
В настоящее время экстренные службы работают над ликвидацией последствий российской атаки и фиксируют причиненные разрушения.
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