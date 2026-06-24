российская атака на Балаклею унесла жизнь женщины, повреждены дома и магазин

$44.910.0051.410.05
ukenru
23 июня, 14:12 • 27907 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину
Эксклюзив
23 июня, 12:51 • 58633 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
23 июня, 12:21 • 49301 просмотра
Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опросVideo
23 июня, 09:04 • 37105 просмотра
Отводы, переносы и 45 операций вопреки запрету – чем запомнилось дело врачей Odrex
23 июня, 08:40 • 41890 просмотра
НБУ требует снять Смилянского с должности гендиректора Укрпочты
23 июня, 06:57 • 27699 просмотра
Всемирный банк одобрил новое финансирование для Украины на $3,39 млрд
Эксклюзив
22 июня, 18:02 • 37951 просмотра
Больше не "страна-бензоколонка" - рф начала импортировать топливо и летит в пропасть
Эксклюзив
22 июня, 15:48 • 94080 просмотра
Сезонные овощи и фрукты: что подешевело, а что подорожало в магазинах и на рынкахPhoto
22 июня, 14:01 • 57617 просмотра
Зеленский утвердил увеличение бюджета на оборону после кредита от ЕС
Эксклюзив
22 июня, 12:51 • 54613 просмотра
Продолжит ли Лондон поддерживать Украину после отставки Стармера - политолог объяснил, что происходит в Британии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
0м/с
71%
748мм
Популярные новости
В Хмельницкой области перевернулся автобус с более чем 50 пассажирами, который ехал в БолгариюPhoto23 июня, 18:42 • 12178 просмотра
Трамп был впечатлен украинскими ударами вглубь России и согласился на новые санкции – FT23 июня, 20:21 • 6020 просмотра
Мужчину со сломанными ребрами и отца ребенка-инвалида удерживали в ТЦК – Лубинец23 июня, 20:47 • 9968 просмотра
Польша заявила, что не нуждается в посредниках в отношениях с Украиной23:38 • 11637 просмотра
В Бахчисарае после удара вспыхнули склады бригады МТО Черноморского флота РФ01:25 • 9428 просмотра
публикации
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину23 июня, 14:12 • 27897 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
23 июня, 12:51 • 58616 просмотра
Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опросVideo
Эксклюзив
23 июня, 12:21 • 49293 просмотра
Как отличить фальшивые деньги от настоящих - основные признаки подделки23 июня, 09:28 • 34920 просмотра
Крым как военная база: почему Украина бьет по путям снабжения22 июня, 19:28 • 50456 просмотра
Актуальные люди
Юлия Свириденко
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Украина
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 53941 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 57765 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 75522 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 78375 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 94020 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

российская атака на Балаклею унесла жизнь женщины, повреждены дома и магазин

Киев • УНН

 • 990 просмотра

Ночью 24 июня российские беспилотники атаковали Балаклею в Харьковской области. Погибла 56-летняя женщина, повреждены четыре дома и магазин.

российская атака на Балаклею унесла жизнь женщины, повреждены дома и магазин

В ночь на 24 июня российские войска атаковали Балаклею в Харьковской области ударными беспилотниками. В результате обстрела погибла 56-летняя женщина, сообщает УНН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Подробности

По словам главы области, в результате атаки погибла местная жительница. Еще одна 21-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

В результате ударов повреждены четыре частных жилых дома, магазин и хозяйственная постройка. На местах попаданий возникли пожары.

В настоящее время экстренные службы работают над ликвидацией последствий российской атаки и фиксируют причиненные разрушения.

В Бахчисарае после удара вспыхнули склады бригады МТО Черноморского флота РФ24.06.26, 04:25 • 9754 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине