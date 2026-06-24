российская атака на Балаклею унесла жизнь женщины, повреждены дома и магазин

В ночь на 24 июня российские войска атаковали Балаклею в Харьковской области ударными беспилотниками. В результате обстрела погибла 56-летняя женщина, сообщает УНН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

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По словам главы области, в результате атаки погибла местная жительница. Еще одна 21-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.

В результате ударов повреждены четыре частных жилых дома, магазин и хозяйственная постройка. На местах попаданий возникли пожары.

В настоящее время экстренные службы работают над ликвидацией последствий российской атаки и фиксируют причиненные разрушения.

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